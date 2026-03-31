31.03.2026 в 16:55

«Арнест ЮниРусь» и Faberlic договорились о развитии Avon в России

Партнеры разделят производство и дистрибуцию, сделав ставку на прямые продажи и расширение каналов сбыта

«Арнест ЮниРусь», выкупившая активы парфюмерно-косметической компании Avon в России, объявила о партнерстве с производителем косметики, одежды и аксессуаров Faberlic для развития бизнеса в стране. Стороны договорились о совместной работе в сегменте прямых продаж и расширении каналов дистрибуции продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В рамках соглашения Faberlic предоставит собственную инфраструктуру сетевого маркетинга и возьмет на себя реализацию продукции через консультантов, а также на маркетплейсах. Дополнительно парфюмерия Avon будет представлена в федеральных розничных сетях и офлайн-магазинах.

Производство продукции Avon сосредоточится на мощностях «Арнест ЮниРусь» в Наро-Фоминске. Компания будет отвечать за выпуск, контроль качества и развитие производственной базы, включая наращивание объемов за счет контрактного производства.

По словам президента группы «Арнест» Алексея Сагала, текущая загрузка предприятия остается низкой и составляет около 7%. Компания намерена восстановить производство и обеспечить максимальную загрузку площадки.

Эксперты, опрошенные изданием, считают выбранную модель сотрудничества логичной. Так, производственная и дистрибуционная функции разделены между партнерами с учетом их ключевых компетенций. Такой подход, по их мнению, позволит повысить эффективность коммуникации с потребителем и улучшить качество сервиса на фоне роста информационной нагрузки.

Сделка по приобретению российских активов Avon была закрыта в феврале 2026 года. Ранее бизнес принадлежал бразильской группе Natura. Сумма сделки составила 2,52 млрд руб. Согласно решению правкомиссии, компания-покупатель заплатит в федеральный бюджет добровольный взнос в размере 2,2 млрд руб. (35% от оценочной стоимости актива). Остальные активы Avon концерн Natura продал американской инвестиционной компании Regent.

Avon Faberlic «Арнест ЮниРусь»
