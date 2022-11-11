АРИР обновила карту рынка видеорекламы

Эксперты Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) выпустили карту рынка видеорекламы — в этом году экосистема включает более 200 компаний. Из неё убрали компании, временно или полностью остановившие деятельность в России. В новой экосистеме стало вдвое больше CDN (Content Delivery Network, сеть доставки контента), а также телеканалов, которые транслируют эфир в интернете. Об этом Sostav рассказали в ассоциации.

Карта описывает главные особенности и возможности каждого игрока рынка в процессе производства и продвижения рекламных видеороликов. Структура отражает путь рекламодателей к аудитории, включая закупку инвентаря, публикацию цифровых креативов с использованием programmatic и анализ результатов кампании, пояснили в АРИР.

Как отметили в ассоциации, экосистема Digital Video Ad сформирована с учётом последних тенденций в российской отрасли, поэтому с помощью проекта агентства или клиенты могут найти подрядчиков по любому из направлений видеорекламы, выбрать участников для тендера и разобраться, какие компании ушли из сегмента, а какие появились.

Значительные изменения коснулись блоков TV и CDNs — они увеличились в два раза. В раздел TV добавлены телеканалы, которые любым образом распространяют свой контент в интернете и получают от этого рекламную выручку.

Блок CDNs состоит из сервисов, управляющих хранением и доставкой видеоматериалов на собственной серверной базе по всему миру. На карте в том числе представлены агентства, рекламные группы, сервисы верификации и аналитики, платформы автоматизированной закупки рекламы, селлеры, плееры, социальные сети и другие.

Андрей Григорьев, сопредседатель комитета АРИР по Digital Video Ad, генеральный директор GetShop.TV: Карта рынка видеорекламы претерпела существенные изменения: на ней были удалены игроки, покинувшие Россию, а представительство телеканалов и ОТТ-сервисов, операторов значительно выросло — это связано с их активными инвестициями в контент и диджитал-инвентарь. Часть блоков наоборот сократилась: если в 2018 году программатик и размещения у блогеров были чем-то новым и необычным для сферы видео, то в 2022 году они стали частью общей рекламной экосистемы. И поэтому, к примеру, такие блоки, как SSP Ad Exchange, Open market DMP, Content Creators, Video Bloggers Marketing и Social/Native Video Ad перешли на карты других комитетов АРИР по Big Data & Programmatic и Influencer Marketing.

В октябре АРИР актуализировала карту рынка мобильной рекламы. Эксперты добавили в неё ритейлеров, которые продают рекламу на своих площадках