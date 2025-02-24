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24.02.2025 в 07:20

Apple закрыла российским разработчикам допуск к ADEP

Компании пока не могут найти альтернативу для разработки корпоративных приложений

Apple закрыла российским разработчикам доступ к платформе создания корпоративных приложений Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Программа позволяет компаниям разрабатывать приложения для операционной системы iOS и распространять их среди своих сотрудников без публикации в App Store. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Закрытие доступа к сервису подтвердил руководитель iOS-разработки в компании red_mad_robot Александр Тузовский. Он рассказал, что ранее Apple рассылала письма компаниям, в которых предупреждала, что сертификаты разработчиков вскоре перестанут работать. Так, с 12 февраля все данные, связанные с программой, оказались удалены. По словам Тузовского, Apple не объяснила, почему именно сейчас ввела новые ограничения для российских пользователей.

Эксперты рынка пояснили, что ADEP активно применяли практически все крупные корпорации и компании-разработчики, чтобы обеспечить сотрудников цифровыми инструментами внутри своей экосистемы. Сейчас на рынке нет прямой альтернативы ADEP со схожим функционалом. Собеседник РБК в еще одной российской IT-компании в качестве альтернативы называет прямую установку программ на устройства сотрудников.

Напомним, с июля прошлого года Apple удалила 25 VPN-cервисов из российского App Store. В октябре для российских пользователей стали недоступны некоторых СМИ, а в ноябре — журналистские подкасты.

Apple
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