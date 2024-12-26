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26.12.2024 в 06:10

Apple объяснила причину удаления приложений СМИ из App Store в России

Компания стремится соблюдать законы

Компания Apple начала удалять из российского сегмента App Store приложения VPN-сервисов и некоторых СМИ. Таким образом компания стремится соответствовать требованиям национального законодательства, сообщает РБК.

Дело в том, что организация «Репортеры без границ» потребовали от Apple «проявить больше твердости по отношению к российской цензуре» и ориентироваться на свободу информации, а не «экономический оппортунизм».

Представитель Apple, отвечая на запрос, пояснил, что нарушение закона может отрицательно повлиять или привести к прекращению работы магазина приложений на территории России.

В компании также отметили, что правительство США поддерживает предоставление услуг связи россиянам, поскольку это «наилучшим образом способствует соблюдению демократических принципов».

Напомним, с июля Apple удалила 25 VPN-cервисов из российского App Store. В октябре для российских пользователей стали недоступны некоторых СМИ, а в ноябре — журналистские подкасты.

Apple App Store
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