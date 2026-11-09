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18+
09.11.2026 в 13:10

Apple сэкономила $2,7 млрд на налогах благодаря переводу прибыли в Сингапур

Компания отразила до $50 млрд прибыли через свое сингапурское подразделение

Американская корпорация Apple сэкономила $2,7 млрд на налогах в 2026 году благодаря тому, что направила свою прибыль через Сингапур. Ирландия рассматривалась как одно из основных мест для снижения налогов, которые платит компания, но она добилась еще большего успеха, используя другую территорию. Об этом пишет Financial Times.

Apple воспользовалась налоговыми льготами в Сингапуре. В 2026 году компания получила прибыль в размере около $50 млрд через азиатский хаб. Этот шаг помог сократить расходы на $2,7 млрд, которые должны были быть выплачены в виде налогов, и вместо этого остались на счетах Apple. Еще на $2,6 млрд удалось снизить налоги благодаря ирландскому подразделению компании.

Корпоративные налоги, которые Apple заплатила в этом году, составили $27 млрд. Однако, если бы прибыль компании по всему миру облагалась налогом по федеральной ставке США, эта цифра достигла бы $33 млрд.

Ранее Apple сообщила о рекордной выручке от рекламы. Выручка от сервисов в четвертом квартале 2026 финансового года составила $31,6 млрд.

Apple прибыль Сингапур
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