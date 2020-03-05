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05.03.2020 в 11:25

Apple разрешила вставлять рекламу в push-уведомления

Нововведение работает для устройств на iOS

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Apple разрешила компаниям вставлять рекламные сообщения в push-уведомления в приложениях, пишет издание The Verge.

Новую функцию можно подключить с согласия пользователя. Также он должен иметь возможность в любой момент отказаться от них. Компания особенно подчеркнула необходимости отказаться от злоупотреблений.

Ранее компания запрещала рассылать push-уведомления в рекламных целях. Правда, как пишет издание, в феврале 2019 года корпорация сама же и нарушила свое правило, отправив пользователям Apple Music предложение месяца бесплатной подписки для друзей.

Apple iOS push-уведомления
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