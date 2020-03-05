Apple предупреждает о дефиците iPhone для замены неработающих устройств

Корпорация Apple распространила по сервисным центрам сообщение о том, что в ближайшее время уменьшится количество iPhone для замены неработающих устройств. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сбой в работе обусловлен проблемами с доставкой из-за коронавируса. Дефицит, по словам компании, будет продолжаться от двух до четырех ближайших недель.

Сотрудники технических служб получили инструкцию, согласно которой они могут предложить клиенту получить смартфон на замену по почте или выдавать во временное пользование другое устройство, имеющееся в наличие. В некоторых сервисных центрах также наблюдается нехватка запчастей.

Ранее Samsung пришлось остановить производство нового складного Galaxy Z Flip из-за коронавируса. Случай заболевания был зарегистрирован на южнокорейском заводе в Куми.