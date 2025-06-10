Apple представила обновления всех своих платформ

Apple на конференции WWDC 2025 представила обновления всех своих платформ — от iOS 26 до visionOS 26. В компании отметили, что впервые в своей истории создали единый универсальный дизайн для всех своих платформ

Как и стало известно ранее, система теперь называется iOS 26, а не iOS 19. Новый дизайн получил название Liquid Glass. Все элементы интерфейса стали полупрозрачными, соответственно обновился экран блокировки и шторка уведомлений. Иконки можно сделать прозрачными, либо с цветными элементами.

Экран блокировки подстраивает часы под фон, изменяя размер в зависимости от доступного пространства. Если включена музыка, то будет отображаться обложка альбома проигрываемого трека.

Приложение «Камера» и «Галерея» обновили, сделав их более удобным для пользователя. В последнем теперь две отдельные вкладки: «Библиотека» и «Коллекции». Для смены основных режимов достаточно простых свайпов.

Программные апдейты затрагивают широкий список устройств, включая некоторые старые модели iPhone и iPad. Новый дизайн Liquid Glass распространился и на фирменные приложения Apple, включая FaceTime и CarPlay.

Также обновилась гарнитура Vision Pro. В ней, например, появился режим прокрутки взглядом (eye tracking scroll), позволяющий перемещаться по интерфейсу без жестов. Пользователи также смогут делиться просмотром приложений в виртуальном пространстве, одновременно находясь в одной «комнате» с другими владельцами Vision Pro.