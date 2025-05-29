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29.05.2025 в 07:20

Apple переименует линейку своих гаджетов

Новый iOS будет иметь маркировку 26, соответствующую году выпуска

Apple проведет ребрендинг линейки операционных систем. В частности, поменяет маркировку на номер года, в который устройство было выпущено, сообщает Bloomberg.

Следующая операционная система на iPhone будет представлена под названием iOS 26 вместо iOS 18. Изменение коснется не только смартфонов, но и всей линейки ОС — компьютеров, ноутбуков, умных часов, планшетов.

Таким образом Apple стремится обеспечить единообразие своего бренда и отойти от подхода, который может сбивать с толку клиентов и разработчиков.

Ранее компания Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) представила версию приложения WhatsApp для iPad. Сервис впервые стал доступен для этих гаджетов.

Apple iOS
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