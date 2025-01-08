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08.01.2025 в 09:48

Apple поможет достичь фитнес-целей в 2025 году

Компания выпустила мотивационный ролик, посвящённый Apple Watch Series 10

Apple выпустила мотивационный ролик, посвящённый Apple Watch Series 10 и обещаниям, которые люди обычно дают сами себе перед Новым годом.

В видео Apple объясняет, что уже во вторую пятницу января большинство людей забывают о своих планах по достижению определенных фитнес-целей в новом году. Но, к счастью, есть Apple Watch, которые будут напоминать и мотивировать на занятия спортом. Не случайно слоган ролика звучит именно так: «Мотивация на вашем запястье».

Акценты в видео сделаны на функциях для бега, достижения целей тренировок и закрытия колец активности в Apple Watch Series 10.

Apple представила юбилейную десятую версию смарт-часов в сентябре прошлого года. Apple Watch сохранили узнаваемую форму, но стали тоньше, не потеряв при этом в автономности, и обзавелись новыми функциями.

Apple
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