Apple перенесла презентацию новых iPhone. И отчиталась о росте выручки за квартал

Корпорация Apple переносит презентацию новых iPhone «на несколько недель». За третий квартал 2020 финансового года выручка компании выросла на 11% к предыдущему году, говорится в отчете компании.

«Как вы знаете, в прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы планируем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — заявил финансовый директор Apple Лука Маэстри (цитата по CNBC). Скорее всего, смартфоны представят в октябре.

В третьем квартале выручка Apple подросла до $59,7 млрд. Более половины доходов — 60% - принесли международные продажи.

Чистая прибыль Apple увеличилась на 12%. Она достигла $11,25 млрд.

Продажа продуктов принесла Apple $46,5 млрд, а сервисов — $13,16 млрд. На продажи iPhone пришлось $26,4 млрд, Mac — чуть более $7 млрд, а iPad — почти $6,6 млрд. Другие продукты принесли около $6,5 млрд.

Прибыль на акцию увеличилась на 18%. Она составила $2,58.

Ранее неоднократно сообщалось, что Apple обсуждает перенос презентации новых iPhone. В частности, в июне представитель Broadcom, поставщика микросхем для устройств, говорил о «задержке производственного цикла» из-за пандемии COVID-19. Bloomberg писал, что инженерам Apple пришлось отложить поездку в Китай. По данным источников, знакомых с ситуацией, перенести презентацию собирались из-за того, что «спрос на новую модель смартфона может быть невелик».