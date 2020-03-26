Apple откладывает выход iPhone 5G из-за пандемии коронавируса

Корпорация Apple на несколько месяцев откладывает презентацию новой модели iPhone 5G из-за пандемии коронавируса пишет Nikkei Asian Review. В компании считают, что из-за эпидемии спрос на новую модель смартфона может быть невелик.

Новые модели телефона должны были быть презентованы в сентябре 2020 года, однако, согласно источникам издания, внутри компании прошла дискуссия о возможности отсрочки запуска. У поставщиков есть информация о том, что практические препятствия могут отодвинуть презентацию на довольно длительный срок.

Источник: Помимо ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена еще и тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к умеренному спросу на первый iPhone 5G. Им нужно, чтобы первый iPhone 5G стал хитом.

По замечанию издания, компания уже на год отстает от ближайших конкурентов — Samsung и Huawei с выпуском смартфона с поддержкой 5G. В начале 2020 года компания хотела подготовить поставку более 100 млн единиц новых устройств и разработать четыре версии телефонов, в которых будет новая функция.



Ранее корпорация Apple пообещала, что ее магазины возобновят работу уже в апреле. В зависимости от ситуаций в каждом конкретном регионе магазины вернутся к работе в начале апреля.

Компания, как заявил старший вице-президент по персоналу и розничной торговле Дейдра О'Брайен, будет называть конкретную дату для каждого торгового зала. Пока что большинство сотрудников офисов Apple переводят на удаленную работу минимум до 5 апреля.