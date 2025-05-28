WhatsApp представил версию для iPad

Компания Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) представила версию приложения WhatsApp для iPad. Сервис впервые стал доступен для этих гаджетов, сообщает пресс-служба WhatsApp.

Интерфейс мессенджера адаптирован под большой экран iPad. Чаты и окно сообщений удобно разделены на две колонки. Доступны для iPad все основные функции сервиса — аудио и видеозвонки до 32 человек, использование фронтальной и задней камеры устройства, а также возможность демонстрации экрана во время звонка.

Кроме этого, пользователи могут использовать сервис одновременно с другими приложениями в режиме разделенного экрана.

Приложение поддерживает функции, созданные специально iPad — Split Over, Stage Manager и Slide Over, чтобы просматривать несколько приложений одновременно.

«Благодаря приложению для iPad у вас есть надежное, защищенное подключение к WhatsApp с любого устройства. Как всегда, ваши личные сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием. Это значит, что никто за пределами чата, включая WhatsApp, не может прочитать, прослушать или переслать их», — рассказали в компании.

Продажи первых iPad Apple запустила 15 лет назад, 3 апреля 2010 года. WhatsApp начала разработку версии для iPad еще в 2019 году, однако вышла она только сейчас.