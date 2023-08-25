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25.08.2023 в 11:15

IPhone 14 Pro создал протез для собаки-инвалида

При помощи сканера LiDAR и камеры TrueDepth на iPhone 14 Pro

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Apple представил новый ролик из серии «Снято на iPhone», в котором продемонстрировал необычное применение сканера iPhone 14 Pro. В видео рассказывается история собаки-инвалида по имени Трип. Её приютили в возрасте четырёх месяцев и спасли от усыпления из-за деформированной лапы. После хирургической ампутации Трипу пришлось жить с тремя ногами, но ему изготовили протез при помощи небольшой компанией 3DPets, которая создает индивидуальные протезы для домашних животных, сканера LiDAR и камеры TrueDepth на iPhone 14 Pro.

После создания модели протез изготавливается по форме питомца и распечатывается на 3D-принтере. Трип — лишь одна из многих собак, которые теперь могут наслаждаться жизнью благодаря 3DPets и iPhone.

Apple IPhone 14 Pro
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