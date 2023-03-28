Сотрудники Apple сомневаются в успехе AR/VR-гарнитуры, релиз которой ожидается в этом году

В ближайшие месяцы американская Apple планирует выпустить первую гарнитуру с дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностью, однако сейчас некоторые сотрудники компании сомневаются относительно её успеха на рынке. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, «знакомые с ходом разработки устройства».

Собеседники издания утверждают, что ряд действующих и уволившихся из Apple сотрудников считают цену на гаджет слишком высокой. Отмечается, что стоимость новинки может составить не менее $3 тыс., что отпугнёт потенциальных покупателей. Кроме того, среди недостатков источники назвали «сомнительные сценарии» использования устройства.

Как отмечают собеседники NYT, неопределённость и сомнения в потенциале проекта по разработке AR-гарнитуры привёл к уходу нескольких топ-менеджеров компании. В их числе был и главный дизайнер Apple Джони Айв. Он ушёл из компании в 2019 году, но консультировал Apple через свою дизайнерскую фирму LoveFrom. Однако в июле 2022 года компания не продлила с Айвом консультационный контракт.

В октябре 2022 года стало известно, что преемник Айва с 2019 года — Эванс Хэнки — также покинет Apple.

Ожидается, что официально гарнитуру представят на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC) в июне.

О том, что Apple может выпустить очки смешанной реальности ранее сообщал Bloomberg. Тогда отмечалось, что компания представит устройство в 2022 году.