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Дизайн сайта - Liqium

18+
24.10.2022 в 06:50

Эванс Хэнки, сменившая Джони Айва, уйдёт из Apple

Она руководила выпуском последних моделей iPhone

Вице-президент Apple по промышленному дизайну Эванс Хэнки покидает компанию. Она руководила выпуском новинок компании с 2019 года, сообщает Bloomberg.

Эванс Хэнки останется в Apple ещё в течение полугода, за это время ей найдут замену. Она курирует несколько десятков промышленных дизайнеров. В Apple заявили, что в компании достаточно «сильных лидеров с многолетним опытом за плечами», способных её заменить. Однако источники издания выяснили, что на работу в Apple обратно вернётся Гэри Батчер, ныне вице-президент Airbnb Inc. по дизайну.

Эксперты отмечают, что отставка Хэнки значительно повлияет на планы компании и будущие дизайн-решения. За время её руководства продажи компании показали новый рекорд, а технологический спад производства, связанный с падением мировой экономики, Apple пережила намного лучше, чем многие другие компании.

Под руководством Эванс Хэнки были созданы два поколения AirPods и Apple Watch, а также iPhone 12, 13, 14. В 2019 году она сменила директора по дизайну Джонатана Айва.

Apple дизайнер Эванс Хэнки
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