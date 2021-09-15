Голливуд в твоем кармане: какую рекламу показали на презентации Apple

Вчера состоялась традиционная осенняя презентация Apple — зрители онлайн-трансляции увидели множество спецэффектов (топ-менеджеры бренда рассказывали о новых продуктах на фоне скал и зелени), музыкальные вставки с калифорнийским духом свободы и, конечно, рекламные ролики. Как были представлены бюджетный iPad 9, безрамочный, но с Type-С iPad mini 6, Apple Watch 7 с увеличенным дисплеем, мощные iPhone 13 и iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с большими линзами камер — узнаем в подборке Sostav.

iPhone 13: история одного дня из жизни курьера

iPhone 13 выйдет с новыми камерами, уменьшенной «челкой» и кинорежимом — эти преимущества бренд представил в зажигательном ролике, в котором показал хронику дня курьера. На протяжении всего видео его сопровождает новое «яблоко» — в замедленном действии герой достает его из кармана (чтобы мы могли лучше рассмотреть диагональное расположение камер) и устанавливает на руль своего мопеда, чтобы следить за навигатором.

По пути его застает дождь (спасибо влагостойкости модели), на iPhone эффектно летить грязь, он падает, но ему не страшны такие приключения — он способен снимать клипы, получать четкие снимки даже ночью и быстро реагировать на события благодаря 5G.

iPhone 13 Pro: почти «Интерстеллар»

Одно из главных преимуществ модели — улучшенная система камер. Теперь все три сенсора поддерживают «ночной режим», в сверхширокоугольную камеру включили макро-съемку с автофокусом, а также увеличили светосилу. Такими объективами только кино снимать! Об этом и показали в ролике — получился захватывающий экшн в духе «Интерстеллара» с космическими декорамиями и спецэффектами, динамикой с четкой фиксацией и бушующей стихией.

Теме мобильного кинематографа уделили особое внимание на презентации — по мнению Apple, теперь Голливуд сможет поместиться в ваш карман. Мотор, камеры (их целых три), iPhone 13 Pro.

Еще один ролик претендует на звание эпичного детективного романа — во время расследования кражи картины камеры iPhone 13 Pro четко зафиксировали каждую деталь и улику. В итоге грабитель был найден (но не тот).

С помощью еще одного промо модели можно попасть в закулисье киношедевров — бэкстейджем поделились Кэтрин Бигелоу, первая женщина, получившая «Оскар» за «Лучшую режиссуру» за фильм «Повелитель бури», а также Грег Фрэйзер, номинант на «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Лев».

iPad mini 6: динамика большого города и летающий карандаш

iPad получил обновления впервые с 2019 года — планшет унаследовал преимущества последнего iPad Air, получил стереодинамики, поддержку Apple Pencil и Type-С. При этом бюджетная модель лишилась кнопки «домой» и рамки на дисплее. Многозадачность девайса креаторы показали в бодром рекламном ролике — в нем есть динамика мегаполиса, летающий «карандаш», разные ЦА и задачи, которые сможет решить iPad mini.

Apple Watch 7: философская притча и трекеры активности

Ироничный ролик начинается с закадрового голоса о том, что наша жизнь — это бесконечный поиск ответов на вопросы о цели и причине нахождения нас на Земле и… сколько я прошел шагов за сегодня, какой результат моей активности, а что с пульсом? Эти глобальные запросы помогут разрешить Apple Watch. В случае резких движений пользователя девайс всегда предложит помощь, проанализирует качество сна и процент насыщения кислородом.

Пока Голливуд продолжает находиться в вашем кармане,будущее здоровья в ваших руках (точнее, на вашем запястье), считают в Apple.

Apple Fitness+: добро пожаловать в клуб

Также бренд анонсировал, что в его подписку Fitness+ войдут 15 новых стран (среди них есть и Россия). Хотите заниматься йогой, фитнесом и медитацией по видеоурокам сообщества Apple (и иметь к ним доступ в любое время)? Найти единомышленников в гонке по закрыванию колец активности, стать ближе к селебрити? Тогда вступайте в клуб — при покупке Apple Watch 7 пользователи смогут получить бесплатную подписку на сервис на три месяца.