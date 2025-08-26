Суд отклонил жалобу компании Бакальчука по взысканию 713 млн рублей в пользу Wildberries

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ВБ Девелопмент», принадлежащего Владиславу Бакальчуку, на решение о взыскании около 713 млн руб. в пользу ООО «Вайлдберриз», следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел. Апелляция касалась постановления Арбитражного суда Московской области от 22 мая. На решение суда обратило внимание РАПСИ.

В феврале 2025 года «Вайлдберриз» подала иск в суд о взыскании задолженности на сумму 712,9 млн руб. по договору займа от 5 июля 2023 года. Претензии связаны с неуплатой займа, выданного компании. Срок его погашения прошел, однако деньги не были возвращены.

В апреле арбитраж в качестве обеспечительных мер наложил арест на денежные средства «ВБ Девелопмент» на расчетных счетах в пределах суммы иска, а в мае удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука.

Ранее в рамках связанных споров Арбитражный суд Московской области отклонил иск Татьяны Ким и «ВБ Девелопмент» о взыскании с Бакальчука более 37 млрд руб.