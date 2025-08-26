Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 12:10

Суд отклонил жалобу компании Бакальчука по взысканию 713 млн рублей в пользу Wildberries

Апелляция подтвердила выплату всей суммы «ВБ Девелопмент» в пользу Wildberries

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ВБ Девелопмент», принадлежащего Владиславу Бакальчуку, на решение о взыскании около 713 млн руб. в пользу ООО «Вайлдберриз», следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел. Апелляция касалась постановления Арбитражного суда Московской области от 22 мая. На решение суда обратило внимание РАПСИ.

В феврале 2025 года «Вайлдберриз» подала иск в суд о взыскании задолженности на сумму 712,9 млн руб. по договору займа от 5 июля 2023 года. Претензии связаны с неуплатой займа, выданного компании. Срок его погашения прошел, однако деньги не были возвращены.

В апреле арбитраж в качестве обеспечительных мер наложил арест на денежные средства «ВБ Девелопмент» на расчетных счетах в пределах суммы иска, а в мае удовлетворил иск Wildberries к компании Бакальчука.

Ранее в рамках связанных споров Арбитражный суд Московской области отклонил иск Татьяны Ким и «ВБ Девелопмент» о взыскании с Бакальчука более 37 млрд руб.

Wildberries «ВБ Девелопмент»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.