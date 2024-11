Рождество у Tiffany: Аня Тейлор-Джой снялась в праздничном ролике ювелирного бренда

Американский бренд ювелирных изделий Tiffany & Co совместно с креативным агентством Anomaly представил праздничную рекламную кампанию под названием «With Love, Since 1837» («С любовью, с 1837 года»). Ее главной героиней стала актриса и амбассадор ювелирного дома Аня Тейлор-Джой, знаменитая по ролям в фильмах «Ведьма» и «Фуриоса: хроники Безумного Макса».

В новом ролике изящная 28-летняя актриса погружается в предрождественскую атмосферу зимнего Нью-Йорка, где оживают легендарные коллекции Tiffany & Co, каждая из которых передает свою уникальную историю. Режиссером короткометражного фильма выступил Йонас Линдстрем. Фотосъемку провела Карлин Якобс.

Праздничная кампания проходит по всему миру в печатных СМИ, на всех цифровых и социальных каналах бренда.

Обладательница «Золотого глобуса» Аня Тейлор-Джой стала амбассадором Tiffany в 2021 году. С тех пор актриса регулярно участвует в рекламных проектах компании и носит украшения ювелирного дома на красных дорожках. В 2023 году Тейлор-Джой стала лицом коллекции Tiffany Blue Book 2023: Out of the Blue high jewelry.