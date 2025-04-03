«Самокат» представил персонажа Пельменя и создал про него мультфильмы

Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил бренд-маскота по имени Пельмень. У персонажа есть настроение, характер и привычки, близкие зумерам и миллениалам. Он умеет находить радость в простых вещах, наслаждается моментом и живет в своем ритме — иногда активном, а иногда ленивом и уютном.
История Пельменя раскрывается в серии коротких анимационных роликов. Первый мультфильм уже доступен в соцсетях «Самоката», а в ближайшее время выйдут еще четыре. В каждом из них герой попадает в знакомые многим жизненные ситуации и реагирует на них так, как это сделали бы его зрители.
Вместе с запуском Пельменя «Самокат» выпустил мерч с его изображением — футболку, сумку и кепку. Новый персонаж стал не просто частью визуального стиля компании, но и полноценным символом для ее аудитории.
Александра Кленина, руководитель управления маркетинговых коммуникаций в «Самокате»:
Мы хотим говорить с нашей аудиторией на одном языке и дарить им не только время, но и радость. Пользователи «Самоката» — современные и активные, умеют находить приятное в простых вещах, заботятся о себе и знают, как иногда важно просто выдохнуть и расслабиться. Наш новый персонаж Пельмень разделяет те же ценности, и мы рады, что он получился именно таким.