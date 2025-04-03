Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
03.04.2025 в 17:30

«Самокат» представил персонажа Пельменя и создал про него мультфильмы

Онлайн-ритейлер выпустил короткий мультфильм с новым анимационным героем

2

Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил бренд-маскота по имени Пельмень. У персонажа есть настроение, характер и привычки, близкие зумерам и миллениалам. Он умеет находить радость в простых вещах, наслаждается моментом и живет в своем ритме — иногда активном, а иногда ленивом и уютном.

История Пельменя раскрывается в серии коротких анимационных роликов. Первый мультфильм уже доступен в соцсетях «Самоката», а в ближайшее время выйдут еще четыре. В каждом из них герой попадает в знакомые многим жизненные ситуации и реагирует на них так, как это сделали бы его зрители.

Вместе с запуском Пельменя «Самокат» выпустил мерч с его изображением — футболку, сумку и кепку. Новый персонаж стал не просто частью визуального стиля компании, но и полноценным символом для ее аудитории.

Александра Кленина, руководитель управления маркетинговых коммуникаций в «Самокате»:

Мы хотим говорить с нашей аудиторией на одном языке и дарить им не только время, но и радость. Пользователи «Самоката» — современные и активные, умеют находить приятное в простых вещах, заботятся о себе и знают, как иногда важно просто выдохнуть и расслабиться. Наш новый персонаж Пельмень разделяет те же ценности, и мы рады, что он получился именно таким.

"Самокат"
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.