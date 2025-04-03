«Самокат» представил персонажа Пельменя и создал про него мультфильмы

Онлайн-ритейлер «Самокат» запустил бренд-маскота по имени Пельмень. У персонажа есть настроение, характер и привычки, близкие зумерам и миллениалам. Он умеет находить радость в простых вещах, наслаждается моментом и живет в своем ритме — иногда активном, а иногда ленивом и уютном.

История Пельменя раскрывается в серии коротких анимационных роликов. Первый мультфильм уже доступен в соцсетях «Самоката», а в ближайшее время выйдут еще четыре. В каждом из них герой попадает в знакомые многим жизненные ситуации и реагирует на них так, как это сделали бы его зрители.

Вместе с запуском Пельменя «Самокат» выпустил мерч с его изображением — футболку, сумку и кепку. Новый персонаж стал не просто частью визуального стиля компании, но и полноценным символом для ее аудитории.