Антимонопольщики заинтересовались ценами на воду и снеки в «Шереметьево»

Федеральная антимонопольная служба начала проверку компании «Мир Вендинга», которая контролирует розничную торговлю в вендинговых автоматах московского аэропорта «Шереметьево».

Ведомство установило, что цены на многие товары, включая бутилированную воду и снеки, были необоснованно завышены. По данным ФАС, бутылка воды объемом 0,5 литра продавалась за 150 руб., тогда как в обычных магазинах ее стоимость не превышает 70 руб. Аналогичная ситуация наблюдалась с другими товарами в автоматах — цены на них необоснованно завышены.



ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «Мир Вендинга», в случае подтверждения нарушений компании грозит административный штраф. Антимонопольные органы продолжат проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах.



Ранее антимонопольщики провели проверку в столичном аэропорту «Внуково» на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства из-за цен на бутилированную питьевую воду. С жалобой в ведомство обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.