Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.08.2025 в 12:03

Антимонопольщики заинтересовались ценами на воду и снеки в «Шереметьево»

Внимание ФАС привлекли вендинговые автоматы в аэропорту

Федеральная антимонопольная служба начала проверку компании «Мир Вендинга», которая контролирует розничную торговлю в вендинговых автоматах московского аэропорта «Шереметьево».

Ведомство установило, что цены на многие товары, включая бутилированную воду и снеки, были необоснованно завышены. По данным ФАС, бутылка воды объемом 0,5 литра продавалась за 150 руб., тогда как в обычных магазинах ее стоимость не превышает 70 руб. Аналогичная ситуация наблюдалась с другими товарами в автоматах — цены на них необоснованно завышены.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «Мир Вендинга», в случае подтверждения нарушений компании грозит административный штраф. Антимонопольные органы продолжат проверки ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах.

Ранее антимонопольщики провели проверку в столичном аэропорту «Внуково» на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства из-за цен на бутилированную питьевую воду. С жалобой в ведомство обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

ФАС Шереметьево
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.