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06.11.2024 в 11:00

ФАС проверяет аэропорт «Внуково» из-за цен на питьевую воду

С жалобой в ведомство обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проводит проверку в столичном аэропорту «Внуково» на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства из-за цен на бутилированную питьевую воду. Об этом пишет ТАСС.

В службу обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Организация пожаловалась, что в зоне международных вылетов «Внуково» торговые точки значительно завышают цены на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. В ассоциации считают, что это может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов.

Так, бутылка воды объёмом 0,5 л стоит во «Внуково» 150 руб., а в магазинах вне аэропорта — 30−70 руб.

ФАС Внуково Вода
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