ФАС проверяет аэропорт «Внуково» из-за цен на питьевую воду

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проводит проверку в столичном аэропорту «Внуково» на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства из-за цен на бутилированную питьевую воду. Об этом пишет ТАСС.

В службу обратилась Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Организация пожаловалась, что в зоне международных вылетов «Внуково» торговые точки значительно завышают цены на бутилированную питьевую воду по сравнению с рыночной стоимостью. В ассоциации считают, что это может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов.

Так, бутылка воды объёмом 0,5 л стоит во «Внуково» 150 руб., а в магазинах вне аэропорта — 30−70 руб.