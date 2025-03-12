Аптеки заработали 2,8 млрд рублей на антидепрессантах в январе-феврале

В январе-феврале 2025 года продажи антидепрессантов в российских аптеках в деньгах составили 2,8 млрд руб., что на 30% больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении рост достиг 15% — реализовано 3,2 млн упаковок. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group.

Продажи препаратов за первые два месяца текущего года оказались рекордными как минимум за последние пять лет. Особенно вырос спрос на дулоксетин (+51%), эсциталопрам (+30%) и сертралин (+35%).

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что увеличение спроса связано как с общим ростом осведомленности населения о психическом здоровье, так и с «более позитивным отношением к психологам и психиатрам».

Тренд подтвердили и в аптечных сетях. В «Ригле» продажи антидепрессантов за первые два месяца этого года выросли на треть, превысив 200 тыс. упаковок (прирост выручки по ним составил 50%), а на маркетплейсе «Здравсити» — на 77% в денежном выражении, на 61% — в натуральном.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2024 года продажи антидепрессантов в рознице в России увеличились на 16,8% в годовом выражении, до 16,1 млн упаковок.