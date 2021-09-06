Английский на мили: как Novakid и Proximity помогли детям внести вклад в семейное путешествие

Онлайн-школа английского языка Novakid предложила всем детям и их родителям увлекательную игру — веселый онлайн-тест на знание английского, за прохождение которого ребенок получит самые настоящие, «взрослые» мили на авиаперелет.
Агентство Proximity воплотило идею в красочном лендинге с AR-игрой. Участвовать в ней могут только дети 4−12 лет, поэтому взрослым вход запрещен — они могут только вдохновлять и поддерживать маленьких участников. Чтобы все было по-честному, в игре есть фейс-контроль — он осуществляется с помощью технологии AR и камеры. Каждого игрока встречают три симпатичных персонажа — Девочка-Брокколи, Мальчик-Звездочка (отсылка к логотипу Novakid) и синий Монстрик. Их выбрали из 27 вариантов героев, проработали и «оживили» с помощью анимации.
Дети проходят игру, получают заслуженные мили на авиаперелет или бронь отеля, но это еще не все! Юных пользователей ждет бесплатный пробный урок школы Novakid. Так дети и их родители узнают об уникальных 25-минутных онлайн-занятиях, что способствует продвижению сайта школы и увеличению трафика.
Проект #Speak4Miles запустили одновременно в 11 странах, и для каждой из них команда агентства разработала свой сайт. Это Россия, Польша, Италия, Франция, Испания, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Израиль, Япония и Южная Корея. Принять участие в игре можно до 19 ноября.
Василий Милованов, разработчик креативной визуализации проекта #Speak4Miles, Senior Art Director, Proximity:
Я давно хотел поработать с детским брендом и попробовать свои силы на территории дизайна персонажей. Поэтому считаю этот проект редкой удачей — удалось реализоваться и в том, и в другом. Надеюсь, результаты кампании будут прямо пропорциональны вложенным усилиям.
Максим Азаров, основатель и CEO онлайн-платформы изучения английского языка Novakid:
Геймификация — базовый принцип работы онлайн-платформы Novakid. Исследования показывают, что именно через игру ребенок легче и лучше усваивает новую информацию. И мы с удовольствием используем мини-игры в качестве демонстрации возможностей платформы в рекламной кампании, разработанной совместно с нашими партнерами.