Андрей Яковицкий займёт пост управляющего директора по коммерческой деятельности OKKAM

Андрей Яковицкий займёт пост управляющего директора по коммерческой деятельности группы OKKAM (ex dentsu Russia). Ранее он совмещал должность управляющего директора Amplifi и исполнение обязанностей управляющего директора по коммерческой деятельности ОККАМ. Об этом Sostav сообщили в группе.

В новой роли Яковицкий будет отвечать за формирование инвестиционных годовых стратегий для клиентов, консолидацию всей баинговой экспертизы группы и запуск новых продуктов в рамках партнёрств с селлерами.

Яковицкий присоединился к команде в 2012 году в качестве диджитал-директора Dentsu Smart (сейчас OKKAM). Позже он был назначен на должность директора по цифровой трансформации агентства dentsu X.



С ноября 2020 года Яковицкий также возглавляет бизнес-подразделение Amplifi, отвечающее за повышение эффективности медиаинвестиций, включая развитие партнёрств с селлерами и площадками, создание кросс-медийных решений и инструментов.

Мария Донских, CEO OKKAM: Рекламная индустрия проживает один из самых турбулентных периодов своего развития. OKKAM хорошо справляется с предложенными обстоятельствами и проводит через идеальный шторм как бизнес своих клиентов, так и свой собственный. Это возможно благодаря таким людям, как Андрей Яковицкий. В январе этого года Андрей взял на себя обязанности нашего коммерческого директора, с которыми блестяще справился. Так что сегодня я рада приветствовать его в этой роли уже официально. Хочу поблагодарить Андрея и всю его команду за то, что продолжают выбирать группу OKKAM в качестве точки приложения своих профессиональных усилий.

Андрей Яковицкий, управляющий директор по коммерческой деятельности ОККАМ: «Ничего лишнего, только польза» — философия нашей группы, которая сегодня супер актуальна для изменившегося ландшафта индустрии. Мы стараемся привнести максимум пользы клиентам. Это включает в себя и максимально выгодные условия закупки, эффективные сбалансированные инвестиционные стратегии. Сейчас это наш главный фокус. В более долгосрочной перспективе мы продолжим реализовывать эту миссию, развивая партнёрские отношения с селлерами и разрабатывая новые продукты для клиентов и партнёров.

Ранее Андрей Егоров, который с 2019 по 2022 год занимал должность коммерческого директора OKKAM, был назначен на пост главного управляющего директора New Media Intelligence Group (NMi Group, входит в группу компаний «Михайлов и партнёры»). На новой позиции он будет отвечать за операционное управление холдингом.