Андрей Егоров назначен главным управляющим директором NMi Group

Андрей Егоров занял пост главного управляющего директора New Media Intelligence Group (NMi Group, входит в группу компаний «Михайлов и партнёры»). На новой позиции он будет отвечать за операционное управление холдингом. До перехода в NMi Group Егоров занимал должность коммерческого директора OKKAM (ex-dentsu Russia). Об этом Sostav сообщили в группе.

Егоров с 2003 года в рекламном бизнесе. Свою карьеру он начал в агентстве Carat, где прошёл путь от медиапланера до заместителя генерального директора. В 2011 году Егоров возглавил отдел инвестиций и контроля закупок в управляющей компании Aegis Media.

С 2015 года он руководил бизнес-подразделением Amplifi, отвечающим за повышение эффективности медиаинвестиций, включая развитие партнёрств с селлерами и площадками, создание кросс-медийных решений и инструментов. В 2019 году Егоров занял должность коммерческого директора ОККАМ.

За 19 лет в индустрии Егоров имеет опыт сотрудничества с ключевыми рекламодателями. Среди них — Сбер, «Яндекс», OTC Pharm, Nestle, L’Oreal, Danone, Mondelez, JDE, Ferrero, МТС, «МегаФон», «М.Видео», Toyota, GM, JLR, BMW, Disney.