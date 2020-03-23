Андрей Шмаров займет должность исполняющего обязанности главреда «Ведомостей»

Исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» с 24 марта станет Андрей Шмаров, сообщает издание, ссылаясь на письмо покупателей «Ведомостей» — гендиректора холдинга «Версия» Константина Зятькова и управляющего директора Arbat Capital Алексея Голубовича — действующему главному редактору Илье Булавинову и издателю газеты Глебу Прозорову.

Утвердить Шмарова как главного редактора должен совет директоров АО «БНМ», издателя газеты. Совет директоров будет проведен после закрытия сделки компании с новыми владельцами.

Годовой контракт Булавинова истекает 23 апреля. Как пишут «Ведомости», он предупредил редакцию, а также Зятькова и Голубовича, что не планирует оставаться на должности главреда после истечения контракта. Булавинов стал главным редактором «Ведомостей» весной 2017 года.

Шмаров — один из основателей журнала «Эксперт», одноименного аналитического центр, а также один из инициаторов запуска рейтингового агентства «Эксперт». Он начинал свою карьеру в ИД «Коммерсантъ». В 2007 году Шмаров стал гендиректором «Сноба», затем на протяжении полугода был ведущим телеканала «Дождь» и до 2014 года — главным редактором интернет-издания «Проект 42». С тех пор, по его собственным словам, занимался «проектами на пересечении науки и СМИ», писал исследовательские статьи, уточняют в «Ведомостях».

Отвечать за контент газеты будет Юрий Кацман — он станет редакционным директором «Ведомостей».

Кацман прежде был издателем «Секрета фирмы», управляющим директором «Столичной вечерней газеты» и главным редактором газеты F5. Также вместе с партнерами он основал издательство «XX Сентури Крокодайл», которое выпускает книги по журналу «Крокодил». Также Кацман занимается онлайн-курсом финансовой грамотности для подростков Finbo.

На прошлой неделе Демьян Кудрявцев и его партнеры — Владимир Воронов и Мартин Помпадур — предварительно договорились о продаже 100% акций издателя газеты «Ведомости» — АО «БНМ». Компания также издает газету и журнал Harvard Business Review.

Финансовые детали сделки не раскрываются. Она должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев. Однако уже с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников, сообщал Кудрявцев.

Воронов, Помпадур и Кудрявцев купили «Ведомости» в 2015 году у иностранных акционеров вскоре после того, как был подписан закон об ограничении доли иностранцев в СМИ, согласно которому зарубежные акционеры могут владеть долей не более чем в 20%. Кудрявцев говорил, что в ходе сделки его семья выкупила акции «Ведомостей», а его партнеры — долг перед прежними владельцами, в результате чего у «Ведомостей» образовался долг перед Вороновым и Помпадуром. В апреле 2019 года сообщалось, что Кудрявцев обсуждает продажу «Ведомостей» Алексею Голубовичу за €15 млн.