Демьян Кудрявцев договорился о продаже «Ведомостей»

Демьян Кудрявцев и его партнеры Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже газеты «Ведомости». Гендиректор холдинга «Версия» Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович купят 100% акций АО «БНМ», которое издает газету и журнал Harvard Business Review. Об этом сообщили в самом издании.

Финансовые детали сделки не раскрываются. Она должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев. Но уже с 18 марта, по словам Кудрявцева, начнется переход активов под управление новых собственников.

Зятьков подтвердил, что предварительно договорился о покупке «Ведомостей». Голубович уточнил, что финального решения о покупке пока нет.

Демьян Кудрявцев и Владимир Воронов: Мы выражаем глубокое удовлетворение этими результатами и благодарны менеджменту компании и редакции за блестящую работу в сложные для индустрии медиа времена технологических изменений и рыночного спада.

Продавцы отметили, что после сделки все обязательства перед партнерами, рекламодателями, подписчиками остаются в силе, издания будут «по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории «Ведомостей» и сопутствующих изданий». Полномочия действующего совета директоров в связи с достижением соглашения прекращаются, новый совет будет сформирован после завершения сделки.

Покупатели отметили, что у них планов по изменению редакционной политики «Ведомостей». Зятьков добавил, что «разделяет ценности» издания: «Я не собираюсь садиться в кресло главного редактора и хотелось бы сохранить топ-менеджмент и редакцию». В ближайшее время Зятьков и Голубович встретятся для беседы с главным редактором «Ведомостей» Ильей Булавиновым, рабочий контракт которого истекает в конце апреля.

Воронов, Помпадур и Кудрявцев купили «Ведомости» в 2015 году у иностранных акционеров вскоре после того, как был подписан закон об ограничении доли иностранцев в СМИ, согласно которому зарубежные акционеры могут владеть долей не более чем в 20%. Кудрявцев говорил, что в ходе сделки его семья выкупила акции «Ведомостей», а его партнеры — долг перед прежними владельцами, в результате чего у «Ведомостей» образовался долг перед Вороновым и Помпадуром. В апреле прошлого года сообщалось, что Кудрявцев обсуждает продажу «Ведомостей» Алексею Голубовичу за €15 млн.