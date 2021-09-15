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15.09.2021 в 06:10

Андрей Бузина передаст права на «Доброшрифт» фонду «Подарок ангелу»

Smetana оставила за собой возможность креативного сопровождения проекта

Агентство Smetana передала права на «Доброшрифт» фонду «Подарок ангелу». Такое решение принято на фоне конфликта с невыплатой денег за мерч, рассказал в Facebook директор агентства Андрей Бузина.

Вместе с правами на бренд перейдут и права на шрифт, сайт, все аккаунты и материалы «Доброшрифта». При этом Smetana оставила за собой возможность креативного сопровождения проекта.

Конфликт между фондом «Подарок ангелу» и агентством Smetana разгорелся из-за невыплаченных за продажу мерча средств. Основательница фонда Анастасия Приказчикова сообщила, что не получил собранные за 2020 и 2021 год деньги от агентства, которые планировалось направить на поддержку подопечных и программы фонда. Бузина в свою очередь утверждал, что причина невыплаты средств заключается в том, что «процесс подписания документов для оплаты завис именно на стороне фонда».

В результате Smetana перечислила в благотворительный фонд «Подарок ангелу» всю прибыль с продажи мерча проекта «Доброшрифт» за 10 месяцев. Сумма составила около 2,35 млн рублей за 3242 позиции: худи, футболки, шопперы и попсокеты. В фонде заявили, что сумма отличается от той, что была оговорена.

Андрей Бузина:

Я признаю, что ответственный за произошедший конфликт — я сам. Я допустил ошибки в выстраивании отношений с партнером по Доброшрифту, с Анастасией Приказчиковой, руководителем фонда «Подарок Ангелу», без которого проект не состоялся бы в том виде, в котором мы его знаем. Изначальная суть проблемы не в цифрах или документах, а в нечетко проговоренных ролях — как на старте, так и в процессе реализации проекта.

Подарок ангелу Доброшрифт
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