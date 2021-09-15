Андрей Бузина передаст права на «Доброшрифт» фонду «Подарок ангелу»

Агентство Smetana передала права на «Доброшрифт» фонду «Подарок ангелу». Такое решение принято на фоне конфликта с невыплатой денег за мерч, рассказал в Facebook директор агентства Андрей Бузина.

Вместе с правами на бренд перейдут и права на шрифт, сайт, все аккаунты и материалы «Доброшрифта». При этом Smetana оставила за собой возможность креативного сопровождения проекта.

Конфликт между фондом «Подарок ангелу» и агентством Smetana разгорелся из-за невыплаченных за продажу мерча средств. Основательница фонда Анастасия Приказчикова сообщила, что не получил собранные за 2020 и 2021 год деньги от агентства, которые планировалось направить на поддержку подопечных и программы фонда. Бузина в свою очередь утверждал, что причина невыплаты средств заключается в том, что «процесс подписания документов для оплаты завис именно на стороне фонда».

В результате Smetana перечислила в благотворительный фонд «Подарок ангелу» всю прибыль с продажи мерча проекта «Доброшрифт» за 10 месяцев. Сумма составила около 2,35 млн рублей за 3242 позиции: худи, футболки, шопперы и попсокеты. В фонде заявили, что сумма отличается от той, что была оговорена.