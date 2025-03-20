Бесконечная битва за внимание: анализ миллиарда рекламных email

Авторы email-рассылок ориентируются в первую очередь на пол, возраст, геолокацию и семейное положение читателей — от этого зависит, каким будет заголовок, дизайн и даже время отправки письма. Сервис email-маркетинга Unisender изучил около миллиарда имейлов за 2023−2025 годы — и рассказал Sostav, какие письма нравятся женщинам и мужчинам.

Компании активнее пишут женщинам: бренды с преобладающей женской аудиторией рассылают письма примерно в два раза чаще, чем бренды с мужской. В России и Беларуси, к примеру, первые отправляют больше 9 тыс. писем за неделю, вторые — 4,6 тыс.

Женщины и сами с каждым годом охотнее взаимодействуют с email-рассылками: в 2023-м они составили в среднем 57% новых подписчиков, в 2025-м — уже почти 60%. Если сравнивать активность по самым популярным именам адресатов (Елена и Александр), то за последние два года на рассылки подписались 3,5 млн Елен и 2,9 млн Александров.

Стабильно много читательниц у компаний из сфер образования, ритейла и некоммерческого сектора: там доля женщин всегда выше 60%. Мужчин в первую очередь интересуют письма про технологии — только у них планка не опускается ниже 45% подписчиков. Также мужчины нередко читают про маркетинг, консалтинг, архитектуру. Но и там их соотношение уменьшилось в 2025 году по сравнению с 2023-м — зато ощутимо выросло в категориях спорта и инфобиза.