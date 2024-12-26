Аналитика МТС AdTech: самые эффективные форматы рекламы в 2024

Центр аналитики и исследований MTC Ads опросил 500 маркетологов среди рекламодателей разных сфер деятельности и типов компаний — микро, малый, средний и крупный бизнес, при этом 57% являлись представителями среднего и крупного бизнеса. Опрос проводился в 16 городах-миллионниках России в декабре 2024 года. Результатами исследования компания поделилась с редакцией Sostav.

Эволюция рекламных платформ и форматов

Видеореклама традиционно считается одним из самых эффективных форматов рекламы, однако количество платформ, на которых ее можно разместить, с 2022 года сильно сократилось. Поэтому рекламодатели активно интересуются теми платформами, которые могут предложить этот формат рекламы. Однако чаще всего в рекламных кампаниях маркетологи использовали контекстную рекламу (40%). Чуть реже — медийную рекламу (баннеры и видео) (36%) и SMM (31%).

Высокая эффективность и окупаемость (42%), возможность быстрого запуска рекламной кампании (36%) и продвижения только на релевантную целевую аудиторию (32%) стали драйверами развития рынка интернет-рекламы в 2024 году.

Технологии и аналитика в сфере рекламы

Никита Фоминов, директор по развитию МТС AdTech: Использование ИИ для проверки и генерации рекламных текстов, появление новых настроек и рекомендаций по ним в рекламных кабинетах, аналитика Big Data для более точного попадания в целевую аудиторию — рынок рекламы становится все более технологичным. Однако у маркетологов не всегда есть время разбираться, что находится «под капотом» технологий, поэтому они выбирают технологичных партнеров.

По завершению рекламных кампаний чаще всего маркетологи запрашивают посткампейн аналитику с рекламными метриками (45%) и Brand Lift (31%). Кросс-канальную аналитику и Sales Lift смотрят 23% и 20% специалистов соответственно.

Никита Фоминов, директор по развитию МТС AdTech: На раннем этапе развития диджитал-рынка было достаточно базового анализа. Сейчас в большинстве случаев рекламодатели и маркетологи делают упор на замер эффективности каналов и грамотную оптимизацию рекламы. Данные опроса подтверждают — каждый второй маркетолог пользуется разными видами посткомпейн аналитики, которые уже могут считаться базовым инструментарием маркетолога. Brand Lift становится популярным, и это показательно, так как замер бренд-метрик сейчас очень важная история для бренда. А кросс-канальная аналитика, предназначенная для замера эффективности определенного канала и оптимизации сплита, только набирает обороты.

Упрощение работы с рекламными инструментами и прогнозы на будущее

43% опрошенных маркетологов отметили, что в 2024 г. процессы работы на рекламных платформах и с рекламными инструментами стали проще. Повышение эффективности рекламных платформ и инструментов в 2024 году подтвердили 69% респондентов.

Никита Фоминов, директор по развитию МТС AdTech: Запрос рекламодателей на удобство и прозрачность процессов работы с инструментами и платформами был очевиден еще в прошлом году. Российским игрокам рынка потребовалось время, чтобы хотя бы частично восполнить нехватку рекламных инструментов и платформ и оптимизировать работу с ними. Можно предположить, что в оценках респондентов мы видим результаты политики импортозамещения на рынке рекламы. Компании, которые видят потребности рекламодателей и в зависимости от них создают или меняют свои продукты, демонстрировали рост в этом году и будут расти дальше. Наш опыт показывает, что это отличная стратегия win-win, которая выражается в прибыли для всех участников и позитивно влияет на рынок в целом.

Вывод

Технологический прогресс, упрощение работы с рекламными инструментами и рост популярности аналитики в маркетинге — это ключевые тенденции 2024 года. Рекламный рынок продолжает адаптироваться к новым реалиям, и компании, способные предложить удобные решения для рекламодателей, получат значительные преимущества.