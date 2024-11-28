Аналитика авторов RUTUBE стала доступна на платформе LUP

Группа агентств JAMI LUP представляет обновление аналитической платформы по работе с блогерами LUP, которая интегрировала данные RUTUBE. Теперь пользователи платформы получают доступ к аналитике каналов RUTUBE, полностью автоматизированной и прозрачной благодаря прямому подключению через API видеохостинга.

Возможности платформы

Теперь доступны каналы RUTUBE

На платформе появилась база авторов RUTUBE с возможностью выбора по числу подписчиков, географии, вовлеченности и другим метрикам. А LUP — это самопополняемая система, поэтому маркетинг-менеджеры могут самостоятельно добавить любого интересующего автора за пару кликов, после чего вся аналитика рассчитывается в реальном времени.

Эксклюзивные и прозрачные данные

Все аналитические показатели — от количества лайков и комментариев до разбивки аудитории по устройствам и географии — поступают напрямую с RUTUBE по API, что гарантирует их достоверность и актуальность.

Расширение сотрудничества с RUTUBE

В рамках коллаборации JAMI LUP и RUTUBE в ближайших релизах будут выделены авторы, которых RUTUBE считает наиболее перспективными. Это поможет брендам находить лучших создателей контента и точнее настраивать свои рекламные кампании. Кроме того, напомним, что все обновления доступны как на платформе, так и в TG-боте, а результаты могут быть выгружены в Excel.

Юлия Долгова, СЕО JAMI LUP: Мы всегда стремимся идти в ногу с трендами и предоставлять клиентам инструменты, которые делают работу с блогерами максимально прозрачной и эффективной. Подключение RUTUBE к LUP — это наш следующий шаг в развитии аналитики и поддержки брендов в их маркетинговых кампаниях.