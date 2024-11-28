Аналитика авторов RUTUBE стала доступна на платформе LUP

Группа агентств JAMI LUP представляет обновление аналитической платформы по работе с блогерами LUP, которая интегрировала данные RUTUBE. Теперь пользователи платформы получают доступ к аналитике каналов RUTUBE, полностью автоматизированной и прозрачной благодаря прямому подключению через API видеохостинга.
Возможности платформы
- Теперь доступны каналы RUTUBE
На платформе появилась база авторов RUTUBE с возможностью выбора по числу подписчиков, географии, вовлеченности и другим метрикам. А LUP — это самопополняемая система, поэтому маркетинг-менеджеры могут самостоятельно добавить любого интересующего автора за пару кликов, после чего вся аналитика рассчитывается в реальном времени.
- Эксклюзивные и прозрачные данные
Все аналитические показатели — от количества лайков и комментариев до разбивки аудитории по устройствам и географии — поступают напрямую с RUTUBE по API, что гарантирует их достоверность и актуальность.
Расширение сотрудничества с RUTUBE
В рамках коллаборации JAMI LUP и RUTUBE в ближайших релизах будут выделены авторы, которых RUTUBE считает наиболее перспективными. Это поможет брендам находить лучших создателей контента и точнее настраивать свои рекламные кампании. Кроме того, напомним, что все обновления доступны как на платформе, так и в TG-боте, а результаты могут быть выгружены в Excel.
Юлия Долгова, СЕО JAMI LUP:
Мы всегда стремимся идти в ногу с трендами и предоставлять клиентам инструменты, которые делают работу с блогерами максимально прозрачной и эффективной. Подключение RUTUBE к LUP — это наш следующий шаг в развитии аналитики и поддержки брендов в их маркетинговых кампаниях.
Алексей Каштанов, глава рекламного бизнеса RUTUBE:
Наша главная задача — стать самой удобной видеоплатформой для авторов, зрителей и рекламодателей. Мы рады анонсировать сотрудничество с JAMI LUP, которое поможет блогерам и бизнесу делать яркие рекламные кампании и зарабатывать вместе с RUTUBE.