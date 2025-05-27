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27.05.2025 в 10:50

Американский инвестфонд купит The Telegraph

Сделка пока не одобрена властями

Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners заключила сделку по покупке Telegraph Media Group в Великобритании за £500 миллионов (примерно $674 миллиона).

RedBird инвестирует в техническую сторону издания, в том числе, обеспечит внедрение ИИ-инструментов. За счет этого планируется увеличить количество подписчиков. Также компания намерена развивать бренд на международной арене, особенно в США, где у RedBird есть стратегическое присутствие в новостях, медиа и спорте.

RedBird уже имеет значительные инвестиции в британские медиа, а также в области производственных телевизионных площадок, кино и цифровых студий, видеоигр и развлекательных футбольных франшиз.

The Telegraph продавалась с 2023 года. В прошлом году журнал The Spectator был отделен от The Telegraph и продан британскому хедж-фонду миллиардеру Полу Маршаллу за £100 миллионов.

The Telegraph
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