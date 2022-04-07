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07.04.2022 в 20:17

Амбассадорами Rutube стали пранкеры Лексус и Вован

Сервис также объявил о том, что будет снимать собственные оригинальные проекты и расширит функционал видеохостинга

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Лексус и Вован

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) стали амбассадорами видеохостинга Rutube, заявили они во время презентации, посвященной обновлению сервиса. Лексус и Вован также выступили в роли её ведущих.

Со сцены пранкеры пошутили: изначально планировалось, что презентацию будет вести звезда сериала «Универ» Стас Ярушин, но ему позвонила Тина Канделаки и отправила его сниматься на Сахалин. «Однако, как вы понимаете, скорее всего это была не Тина», — сказали пранкеры.

В Rutube также объявили о запуске подразделения Originals — Rutube будет делать собственные оригинальные шоу с молодыми звездами сервиса. Одно из них — шоу «На связуюших» с блогером и музыкантом Кириллом Фокиным-Сазоновым в качестве ведущего. В нем он будет искать номера известных людей и пытаться дозвониться им. Также видесервис анонсировал комедию про семью из деревни «Полупановы», шоу про ремонт без дорогостящих материалов «Рукоjob» и «Аукцион», где подписчики могут выиграть вещи своего любимого блогера — они будут предлагать ставки, но качестве денег можно будет предлагать все, кроме непосредственно денег.

Кроме того, на презентации объявили о внедрении новых функций видеохостинга. Теперь пользователи могут смотреть Rutube в фоновом режиме. Сервис также добавил новые разделы и интегрировал трансляции всех телеканалов в прямом эфире.

Александр Моисеев, заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» (владеет Rutube):

Rutube не должен быть, как другие платформы. Он должен стать платформой, за которой будущее, технологическим хостингом трендсеттером.

Со 2 апреля Rutube начал процесс полного обновления инфраструктуры и расширения функционала. Как заявил Моисеев, пользователи могут не заметить внешних изменений, однако блогерам станет проще работать с видеосервисом.

Новость дополняется.

Rutube обновления Амбассадор
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