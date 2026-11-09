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09.11.2026 в 07:30

Amazon завышала стоимость рекламы на 250% во время распродаж

Совокупный объем незаконно полученных средств мог превысить $20 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и представители 22 штатов представили обновленную жалобу против Amazon, раскрыв новые подробности предполагаемых манипуляций с рекламными аукционами. Согласно документам, компания могла повышать стоимость размещения до 50% в обычные дни и до 250% во время крупных распродаж, включая Prime Day и Черную пятницу. Об этом сообщает AdNews.

Речь идет о рекламных продуктах Sponsored Products, Sponsored Brands и Sponsored Display. В жалобе утверждается, что площадка использовала скрытые надбавки к результатам аукционов, чтобы увеличить рекламную выручку и выполнить внутренние финансовые планы. В частности, в праздничный сезон 2021 года средняя стоимость клика для рекламодателей выросла на 20%, а в отдельных случаях — более чем на 200%.

Годом позже компания, по версии FTC, увеличила доходы за счет дополнительных надбавок на $87 млн по всему миру. В 2023 году руководство Amazon, как следует из внутренних переписок, обсуждало необходимость найти дополнительные $40 млн для выполнения финансовых показателей.

Претензии регулятора касаются и прозрачности рекламной системы. FTC утверждает, что Amazon объясняла рост стоимости клика усилением конкуренции на площадке, хотя фактические результаты аукционов могли заменяться ценами, установленными самой компанией. В одном из приведенных случаев рекламодатель из категории продуктов питания столкнулся с увеличением стоимости рекламы более чем на 100% во время Prime Day 2023 года.

Регулятор считает, что предполагаемая схема затронула около 1,2 млн рекламных клиентов, а совокупный объем незаконно полученных средств мог превысить $20 млрд. В FTC также полагают, что дополнительные расходы рекламодателей в конечном итоге частично перекладывались на покупателей через цены товаров.

Amazon отвергает обвинения. Компания заявляет, что средняя стоимость клика в Sponsored Products с учетом инфляции оставалась стабильной с 2019 по 2024 год, тогда как конверсия рекламных кампаний с 2021 по 2025 год выросла на 24%. По версии компании, рекламодатели платили столько же, но получали более релевантные показы и лучшие результаты.

Юлия Топольская
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