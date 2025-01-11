Amazon запустил онлайн-продажу автомобилей Hyundai

Американский ритейлер Amazon начал продавать автомобили Hyundai через интернет. О новых возможностях компания рассказала в рекламном ролике.

В рамках рекламной кампании Amazon запустил видеоролик, в котором показал, что выбрать автомобиль стало также легко, как любую другую игрушку. А забрать покупку можно у ближайшего дилера. Действие сюжета происходит на складе Amazon, где Hyundai Santa Fe соревнуется с другими товарами по скорости доставки клиентам.

Пока на специальной площадке Amazon Autos клиентам доступны лишь машины марки Hyundai, но в будущем платформа планирует расширить ассортимент. Покупатели могут не только определить комплектацию, оценить свое текущее авто для трейд-ина, но и даже оформить кредит.

Ранее продавать автомобили начала российская платформа «Яндекс Маркет». Пока ассортимент представлен только китайскими марками Chery, Jaecoo и Omoda. Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах.