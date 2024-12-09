«Яндекс Маркет» начал продавать автомобили

В продаже на «Яндекс Маркете» появились автомобили. Пока ассортимент представлен только китайскими марками Chery, Jaecoo и Omoda, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Покупатели получили возможность искать и сравнивать автомобили на единой площадке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Автомобили представлены в разделе «Автотовары». Для покупки необходимо будет приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Приобретение автомобиля возможно с постоплатой наличными или по карте, а в будущем — и по предоплате.

Сервис уже доступен для жителей Москвы, а в следующем году он появится и в других городах. Кроме того, в ближайшее время площадка планирует начать сотрудничество с другими автопроизводителями и дистрибьюторами, чтобы расширить ассортимент машин, доступных к заказу.

В «Яндекс Маркете» отметили, что автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке. Наибольшим спросом пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и другие автоаксессуары. За 10 месяцев 2024 года продажи в категории выросли в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее интернет-сервис по продаже автомобилей «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», разрешил дилерам в личном кабинете генерировать описания автомобилей с помощью нейросети YandexGPT для создания объявлений на классифайдах. В прошлом году инструмент запустили для частных продавцов «Авто.ру».