Amazon впервые купил российское реалити-шоу. Это «Инстаграмщицы» телеканала «Пятница!»

Видеосервис Amazon Prime Video купил у телеканала «Пятница!» права на два сезона шоу «Инстаграмщицы». Их придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия, рассказали Sostav в пресс-службе телеканала.

В компании отмечают, что это первое российское реалити на стриминговом сервисе — прецедентов продажи российских реалити-шоу Amazon раньше не было.

Шоу появится в разделе Reality TV уже в марте, и будет доступно для жителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африки, стран Карибского бассейна и других регионов мира с англоязычными субтитрами.



Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканала «Пятница!»: Сотрудничество с Amazon для нас честь и важнейший этап в нашей стратегии создания форматов, популярных во всем мире, которые будут смотреть и адаптировать в разных странах.

Кроме того, формат шоу купил польский развлекательный телеканал Puls, входящий в один из крупнейших коммерческих телевизионных холдингов Польши. Производство и выход польской версии «Инстаграмщиц» в эфир телеканала Puls запланировано на этот год.

«Инстаграмщицы» стартовали на «Пятнице!» в 2017 году. В шоу популярные инстаграм-блогерши, забывают о роскоши и отправляются на несколько дней в российскую глубинку. Участницы ходят на работу и живут в непривычных условиях, испытывают себя на прочность и доказывают, что способны не только на красивое фото в инстаграм.

Ранее Amazon Prime Video купил права на сериал «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип». Годом ранее холдинг «СТС Медиа» подписал соглашение о передаче видеосервису прав на показ сериалов «Молодежка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук».