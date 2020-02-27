Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+9
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.02.2020 в 14:10

Amazon впервые купил российское реалити-шоу. Это «Инстаграмщицы» телеканала «Пятница!»

Стриминговый сервис покажет два сезона с субтитрами на английском языке

Видеосервис Amazon Prime Video купил у телеканала «Пятница!» права на два сезона шоу «Инстаграмщицы». Их придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия, рассказали Sostav в пресс-службе телеканала.

В компании отмечают, что это первое российское реалити на стриминговом сервисе — прецедентов продажи российских реалити-шоу Amazon раньше не было.

Шоу появится в разделе Reality TV уже в марте, и будет доступно для жителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африки, стран Карибского бассейна и других регионов мира с англоязычными субтитрами.

Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканала «Пятница!»:

Сотрудничество с Amazon для нас честь и важнейший этап в нашей стратегии создания форматов, популярных во всем мире, которые будут смотреть и адаптировать в разных странах.

Кроме того, формат шоу купил польский развлекательный телеканал Puls, входящий в один из крупнейших коммерческих телевизионных холдингов Польши. Производство и выход польской версии «Инстаграмщиц» в эфир телеканала Puls запланировано на этот год.

«Инстаграмщицы» стартовали на «Пятнице!» в 2017 году. В шоу популярные инстаграм-блогерши, забывают о роскоши и отправляются на несколько дней в российскую глубинку. Участницы ходят на работу и живут в непривычных условиях, испытывают себя на прочность и доказывают, что способны не только на красивое фото в инстаграм.

Ранее Amazon Prime Video купил права на сериал «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип». Годом ранее холдинг «СТС Медиа» подписал соглашение о передаче видеосервису прав на показ сериалов «Молодежка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук».

Amazon
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.