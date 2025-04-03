Amazon подал заявку на покупку TikTok

Amazon подала заявку на приобретение американского подразделения TikTok у китайской ByteDance, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что TikTok сможет продолжить работу на территории США только при условии передачи 50% акций американским компаниям.

Предложение о покупке адресовано вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли страны Говарду Латнику.

Собеседники издания не воспринимают предложение Amazon всерьез. Кроме того, они уверяют, что президент США Дональд Трамп уже принял решение по продаже. Ключевыми покупателями СМИ называют Blackstone, Microsoft, Oracle и миллиардера Илона Маска.

Весной 2024 года палата представителей США одобрила закон, который позволяет запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ей китайской компании ByteDance. Конгрессмены сочли, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. В январе Трамп подписал указ об отсрочке запрета приложения, который на короткое время отключил соцсеть для 170 млн пользователей в США.