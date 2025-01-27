TikTok в США могут передать компании Oracle

Администрация президента США Дональда Трампа может передать контроль над соцсетью TikTok американской компании Oracle. При этом китайский владелец соцсети ByteDance сохранит миноритарную долю, а сбор данных и алгоритмы работы приложения будет контролировать Oracle, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Условия сделки еще согласовываются. Однако собеседники издания полагают, что, согласно плану американского правительства, американским инвесторам будет принадлежать мажоритарная доля в TikTok. Oracle, которая уже обеспечивает основу веб-инфраструктуры площадки, будет обеспечивать полный надзор за TikTok, а доля ByteDance в управлении компании будет сведена к минимуму.

Среди других потенциальных инвесторов называется также Microsoft. Ранее активами интересовался Walmart, однако на данном этапе ретейлер не участвует в переговорах. Стоимость сделки может достичь $200 млрд.

Ранее президент Трамп подписал указ, согласно которому контроль над половиной американских активов социальной сети TikTok должна получить американская компания. Источники Bloomberg тогда сообщали, что китайские власти обсуждают возможность продажи подразделения Илону Маску. Но позже в TikTok опровергли эту информацию.