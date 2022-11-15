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15.11.2022 в 06:10

Amazon и Disney проведут масштабные сокращения сотрудников

Это позволит корпорациям оптимизировать расходы

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Американская компания Amazon планирует сократить не менее 10 тысяч человек. Увольнения начнутся уже на этой неделе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Сокращения коснутся прежде всего сотрудников технического отдела, отдела кадров, а также сотрудников с производства и из подразделения розничной торговли. В целом штат сократится примерно на 3%, что позволит компании оптимизировать расходы.

Уточняется, что это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в истории компании, ранее «раздувавшей свой штат». При этом сокращения совпадают с сезоном предпраздничных покупок — одним из самых напряжённых периодов в работе компании.

Ранее стало известно, что компания Disney урежет штат своих сотрудников. Об этом работникам компании сообщил генеральный директор Боб Чапек. Руководство уже заморозило наём новых специалистов и ограничило деловые командировки — так компания борется с издержками.

Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) также запланировала сокращение сотрудников. Уволить хотят не менее тысячи человек. С массовыми увольнениями столкнулись работники Twitter. Новый владелец компании Илон Маск уволил почти половину сотрудников компании — 3,7 тыс. человек.

Amazon Disney
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