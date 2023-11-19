Инвесторы требуют вернуть уволенного главу OpenAI

Увольнение гендиректора OpenAI Сэма Альтмана стало неожиданностью для сотрудников и инвесторов. Некоторые уже объявили о том, что тоже покидают компанию вслед за своим руководителем, а инвесторы потребовали вернуть уволенного главу OpenAI, пишет The Wall Street Journal.

Крупнейший инвестор OpenAI — корпорация Microsoft, чья доля в компании превышает 10 млрд долларов, и другие спонсоры, предпринимают усилия по восстановлению Альтмана в должности. Кроме того, они предлагают сменить состав совета директоров OpenAI. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла уже связался с Альтманом и выразил ему безусловную поддержку во всех его дальнейших действиях.

По словам собеседников издания, если Альтман снова возглавит OpenAI, он потребует изменить методы управления компанией. Если же нет, то он может создать новое предприятие, возможно, с участием бывших сотрудников OpenAI.

Напомним, в пятницу вечером совет директоров компании OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор Мира Мурати. Увольнение Альтмана объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с советом директоров. Вслед за гендиректором компанию начали покидать другие специалисты. В отставку подали трое старших исследователей и сооснователь OpenAI Грег Брокман.