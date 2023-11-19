Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Интернет-маркетинг от агентства Сайткрафт
PRonline
Алексей Парфун

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.11.2023 в 12:16

Инвесторы требуют вернуть уволенного главу OpenAI

Корпорация Microsoft предлагает заменить состав совета директоров, отправившего в отставку Сэма Альтмана

Увольнение гендиректора OpenAI Сэма Альтмана стало неожиданностью для сотрудников и инвесторов. Некоторые уже объявили о том, что тоже покидают компанию вслед за своим руководителем, а инвесторы потребовали вернуть уволенного главу OpenAI, пишет The Wall Street Journal.

Крупнейший инвестор OpenAI — корпорация Microsoft, чья доля в компании превышает 10 млрд долларов, и другие спонсоры, предпринимают усилия по восстановлению Альтмана в должности. Кроме того, они предлагают сменить состав совета директоров OpenAI. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла уже связался с Альтманом и выразил ему безусловную поддержку во всех его дальнейших действиях.

По словам собеседников издания, если Альтман снова возглавит OpenAI, он потребует изменить методы управления компанией. Если же нет, то он может создать новое предприятие, возможно, с участием бывших сотрудников OpenAI.

Напомним, в пятницу вечером совет директоров компании OpenAI уволил Сэма Альтмана с поста гендиректора, его кресло временно заняла технический директор Мира Мурати. Увольнение Альтмана объяснили тем, что он не был достаточно откровенен в общении с советом директоров. Вслед за гендиректором компанию начали покидать другие специалисты. В отставку подали трое старших исследователей и сооснователь OpenAI Грег Брокман.

OpenAI
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.