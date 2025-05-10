«Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России

Горнодобывающая компания «Алроса» объявила о находке уникального природного алмаза весом 468,30 карата — самого крупного ювелирного камня, добытого на территории России. Камент фантазийного янтарного цвета был обнаружен в 2025 году на Верхнемунском месторождении в Якутии.

Алмазу дали символическое имя — «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», подчеркивая историческую значимость находки и ее приуроченность к важной дате. Размеры алмаза составляют 56×54×22 мм, он отличается насыщенным цветом, высокой прозрачностью и отсутствием видимых включений, что делает его ценным с точки зрения ювелирной огранки.

Ранее рекорд принадлежал алмазу «Рассвет», найденному в 2020 году и весившему 236,25 карата. Новый кристалл почти вдвое превзошел его по массе.

Компания планирует представить алмаз на международных выставках, а также рассматривает возможность огранки и создания из него эксклюзивного ювелирного изделия.

Верхнемунское месторождение, где был найден алмаз, развивается как один из ключевых проектов компании и уже не в первый раз становится источником редких и особо крупных кристаллов.

Ранее «Алроса» представила крупнейший в современной истории России бриллиант, получивший название «Новое Солнце». Уникальный камень массой более 100 карат отличается редчайшим фантазийным оттенком Vivid Yellow и будет продан на аукционе.