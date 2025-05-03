«Алроса» выставит на аукцион крупнейший бриллиант в истории России

«Алроса» представила крупнейший в современной истории России бриллиант, получивший название «Новое Солнце». Как сообщили в компании, уникальный камень массой более 100 карат отличается редчайшим фантазийным оттенком Vivid Yellow и будет продан на аукционе. Это первый подобный случай на российском рынке, когда столь крупный и цветной бриллиант отечественной огранки выставляется на торги.



«Новое Солнце» было создано из алмаза «Рассвет» весом 262,5 карата, найденного в 2020 году на арктическом месторождении Эбелях в Республике Саха (Якутия). На огранку потребовалось более двух лет и участие пятнадцати ведущих ювелиров страны.

Детали аукциона пока не раскрываются, однако эксперты уже прогнозируют высокий интерес со стороны международных коллекционеров и институциональных покупателей. Согласно оценкам участников отрасли, стартовая цена камня может составить десятки миллионов долларов.

«Новое Солнце» уже стал одним из самых крупных бриллиантов современной России. Его предшественником стал алмаз «Романовы» весом в 179 карат, добытый в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии. После огранки из него получились пять камней: они названы именами династий, внесших свой вклад в развитие ювелирного дела в России — «Шереметевы», «Орловы», «Воронцовы» и «Юсуповы», а последний получил название «Династии».

В Золотой фонд России входят такие самые знаменитые бриллианты как «Орлов» и «Шах». Первый — один из самых узнаваемых алмазов в истории России. Подарен Екатерине II графом Орловым и вставлен в скипетр Российской империи. Имеет редкую розовую огранку в форме «индийского купола» и, по легенде, был украден из индийского храма.

«Шах» — алмаз с вырезанными на нем тремя персидскими надписями, в том числе — имя шаха Аббаса I. Принесен в дар Николаю I в 1829 году после убийства русского посла в Тегеране. Хранится в Алмазном фонде как дипломатический трофей.