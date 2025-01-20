Минфин не поддержал идею продавать алкоголь навынос в ресторанах

Министерство финансов России не поддержало инициативу предоставить ресторанам и барам право продавать спиртные напитки навынос. Об этом пишет «РБК Вино».

Такое предложение в конце 2023 года в правительство направили бизнес-омбудсмен Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров. Авторы инициативы заявили, что возможность продавать алкоголь на вынос позволит рестораторам увеличить доходность, а отечественным виноделам — найти своих покупателей.

Сейчас заведения общепита и розничные магазины обязаны получать лицензии для торговли спиртными напитками. Ресторанам запрещается продавать алкоголь без вскрытия тары и торговать спиртным навынос.

В Минфине сообщили, что некоторые заведения в регионах и так реализуют алкогольные напитки в потребительской таре навынос, в том числе ночью. Смягчение правил может усугубить ситуацию.

Ранее правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России.