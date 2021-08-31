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31.08.2021 в 15:00

«AliExpress Россия» представила обновленную потребительскую онлайн-корзину

Ее стоимость составила от 39 тыс. до 45,7 тыс. рублей в зависимости от региона

«AliExpress Россия» представила обновленный «АлиИндекс» за первое полугодие 2021 года. Это усредненный набор популярных товаров в разных категориях, в основе рейтинга — средняя стоимость товаров в этих категориях и их доля в общем бюджете онлайн-корзины. В дальнейшем индекс будет обновляться дважды в год, рассказали Sostav в компании.

В пятерку активных регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Новосибирск, Волгоград и Екатеринбург, за ними идут Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск. Самая дорогая потребительская корзина в Новосибирске, она составила 45,7 тыс. руб., меньше всего тратят в Уфе — 39 тыс. руб.

На какие товары россияне тратят больше всего денег, «AliExpress Россия»

Самую большую долю в корзине, как и в 2020 году, занимают смартфоны. Их доля выросла с 33% до 35% от общего объема в денежном выражении. Топ-4 представлен смартфонами Xiaomi: лидеры прошлого года POCO X3 и Redmi Note 9 попали в список наряду с POCO M3 и Redmi Note 10, а популярная в прошлом году модель Apple iPhone XR в лидеры не вышла.

49% корзины снова заняли гаджеты для дома и электроприборы для красоты. В этой категории больше всего денег россияне потратили на пылесосы — их доля выросла с 21% до 23%. Также россияне продолжают покупать блендеры, утюги, фены и электробритвы.

Категория одежды заняла 17% против 18% в 2020 году. Больше всего россияне покупают джинсы на высокой талии, однотонные хлопковые футболки оверсайз, классические двубортные плащи и тренчи, а также мужские летние кроссовки. По-прежнему популярны женские белые кроссовки.

Ранее в приложении «AliExpress Россия» появилась собственная программа лояльности. В ней частвуют более 130 тыс. товаров от российских продавцов, их можно найти по специальной метке в карточке товара.

AliExpress AliExpress Россия АлиИндекс
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