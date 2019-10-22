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22.10.2019 в 11:45

«Альфа-Банк» в наружной рекламе сравнил кэшбэк с вымирающими видами животных

Кэшбэк рублями приравняли к уссурийским тиграм и амурским леопардам

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Новая рекламная кампания «Альфа-Банка» продвигает кэшбэк рублями с покупок по карте банка. Креативная наружная реклама выглядит совсем как социальный плакат о спасении вымирающих видов животных.

«Альфа-Банк» предложил клиентам подписать петицию в защиту исчезающего вида программ лояльности — кэшбэка рублями. Банк настаивает на том, что клиентам необходим честный кэшбэк, а не бонусы и баллы, которые зачастую сложно потратить с пользой.

Алексей Гиязов, директор по маркетингу «Альфа-Банка»:

Многие крупные банки в последнее время ухудшают условия кэшбэка или заменяют его разного рода бонусами и баллами. Мы решительно не согласны с этим, поэтому запустили новую маркетинговую акцию в формате петиции. Наш кэшбэк честно выплачивается рублями.

Здесь всё по законам социального жанра: просто текст на однотонном фоне, никаких отвлекающих изображений, а также призыв к спасению.

«Альфа-Банк» также запустил сайт «Спасите кэшбэк» с петицией, за подписание которой можно получить повышенный кэшбэк.

Петиция:

Уссурийские тигры, амурские леопарды, а теперь и кэшбэк рублями — это вымирающие виды.

Кэшбэк находится на грани исчезновения. Государственные банки истребляют его, ухудшают условия по картам. В новостях на телевидении скрывают масштабы происходящего. А в рекламе за кэшбэк выдают бонусы и баллы.

Но мы, в «Альфа-Банке», будем бороться! И просим вашей поддержки.

Подпишите эту петицию, тогда и у вас кэшбэка станет больше.

Примечательно, что подписать петицию можно с тремя разными формулировками, прописанными на картах разного цвета:

  • «За спасение кэшбэка от бонусов, за которые сложно сказать спасибо»;
  • «За спасение кэшбэка от банков, которые его истребляют для коллекции»;
  • «За спасение кэшбэка от баллов и бонусов и на это, и на то».

Каждая из них является отсылкой к банкам-конкурентам.

Размещение билбордов тоже происходило не случайным образом. Сообщается, что реклама находится рядом с головным офисом Сбербанка и возле головного офиса ВТБ.

В соцсетях сообщают, что в Москве были замечены одиночные пикеты за спасение кэшбэка, однако «Альфа-банк» в комментарии для СМИ опровергнул свою причастность к этому.

Кампания разработана in-house, без привлечения креативных агентств.

Альфа-Банк
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