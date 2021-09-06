Иван Ургант представил новый символ «А-Клуба». Им стала черная резиновая уточка

«Альфа-Банк» запустил кампанию «А-Клуба», закрытого делового сообщества, предлагающего передовые решения по управлению частным капиталом. В ролике амбассадор бренда Иван Ургант беседует с черной резиновой уточкой — новым символом успеха по версии «Альфы».

В стильном видео герой иронизирует над шаблонным пониманием успеха. По его мнению, успех не измеряется баррелями нефти, деньгами и связями, а выражается в умении оставаться самим собой. Total black и презентация новых бизнес-атрибутов — в этом нет никакой утки, сообщают креаторы: «Уточка — гордость, эго, успех. Это когда можешь позволить себе оставаться свободным».

Ранее "А-Клуб" отказался от связки Private Banking в своем названии, ориентируясь на новые ценности: экспертность и создание бизнес-сообщества с общими интересами.

Как отметили в команде промо, уточка в фирменном цвете «А-Клуба» позволяет выйти за рамки стереотипов и подчеркивает философию объединения, которое позиционируется как место «умных и свободных«.

Алина Назарова, руководитель «А-Клуба»: Мы подумали, что черная резиновая уточка позволяет выйти за рамки шаблонов, в ней есть добрая ирония над привычными символами успеха. Она способна удивить даже тех, у кого все есть. Уверены, что каждый найдет в ней что-то свое.

Новый символ успеха будет постепенно передаваться членам "А-Клуба" в качестве персонального подарка — резиновая уточка будет вручена всем текущим клиентам до конца этого года.

Таким образом, тайна уточки раскрыта: 26 августа на некоторых фасадах в Москве пользователи заметили digital-баннеры с ее изображением. Наружные конструкции оказались анонсом ролика с Иваном Ургантом.