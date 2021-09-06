Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.09.2021 в 11:30

Иван Ургант представил новый символ «А-Клуба». Им стала черная резиновая уточка

«Альфа-Банк» запустил ироничную кампанию, чтобы рассказать о новых ценностях бизнес-сообщества

18

«Альфа-Банк» запустил кампанию «А-Клуба», закрытого делового сообщества, предлагающего передовые решения по управлению частным капиталом. В ролике амбассадор бренда Иван Ургант беседует с черной резиновой уточкой — новым символом успеха по версии «Альфы».

В стильном видео герой иронизирует над шаблонным пониманием успеха. По его мнению, успех не измеряется баррелями нефти, деньгами и связями, а выражается в умении оставаться самим собой. Total black и презентация новых бизнес-атрибутов — в этом нет никакой утки, сообщают креаторы: «Уточка — гордость, эго, успех. Это когда можешь позволить себе оставаться свободным».

Ранее "А-Клуб" отказался от связки Private Banking в своем названии, ориентируясь на новые ценности: экспертность и создание бизнес-сообщества с общими интересами.

Как отметили в команде промо, уточка в фирменном цвете «А-Клуба» позволяет выйти за рамки стереотипов и подчеркивает философию объединения, которое позиционируется как место «умных и свободных«.

Алина Назарова, руководитель «А-Клуба»:

Мы подумали, что черная резиновая уточка позволяет выйти за рамки шаблонов, в ней есть добрая ирония над привычными символами успеха. Она способна удивить даже тех, у кого все есть. Уверены, что каждый найдет в ней что-то свое.

Новый символ успеха будет постепенно передаваться членам "А-Клуба" в качестве персонального подарка — резиновая уточка будет вручена всем текущим клиентам до конца этого года.

Таким образом, тайна уточки раскрыта: 26 августа на некоторых фасадах в Москве пользователи заметили digital-баннеры с ее изображением. Наружные конструкции оказались анонсом ролика с Иваном Ургантом.

Альфа-Банк
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.