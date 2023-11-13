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13.11.2023 в 10:05

«Альфа-банк» оштрафован на 350 тысяч рублей за недостоверную рекламу

В направленном без согласия адресата сообщении банк указал лишь «наиболее привлекательную» информацию о финансовой услуге

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«Альфа-Банк» оштрафован на 350 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу, сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу. В рекламе банка, направленной без согласия адресата, была указана только «наиболее привлекательная информация финансовой услуги».

Как отметили в ведомстве, на рекламу банка в Санкт-Петербургское УФАС пожаловался гражданин. Он получил от кредитной организации рекламное сообщение с текстом: «Кэшбэк 1% на бизнес-расходы, эквайринг за 1,39% или бесплатный РКО в «Альфе» на полгода. Такого больше нет нигде».

После обращения управление провело проверку и установило, что реклама была направлена без согласия абонента. В ней не прописаны условия получения кэшбэка, а процент за эквайринг на самом деле от 1,39% и условия его получения также не указаны.

«Таким образом, в рекламе указана только наиболее привлекательная информация финансовой услуги. При этом информация, которая влияет на выбор потребителей и имеет существенное значение, в рекламе не указана», — говорится в сообщении ведомства. Комиссия управления признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала «Альфа-банк» на 350 тыс. руб.

В ноябре ФАС возбудила в отношении «Альфа-банка» два дела о нарушении рекламного законодательства. Первое — за ТВ-ролик о кредите, в котором умалчивалось о существенных условиях предоставления продукта. Рекламное сообщение вводило потребителей в заблуждение.

1 ноября ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении «Альфа-банка» за недостоверную рекламу. В службу пожаловались на ролик компании о бесплатной кредитной карте.

Альфа-Банк Реклама Штраф недостоверная реклама
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