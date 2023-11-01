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01.11.2023 в 14:40

ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за недостоверную рекламу

В службу пожаловались на ролик компании о бесплатной кредитной карте

ФАС России возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за нарушение закона о рекламе. В службу поступила жалоба на ролик компании о бесплатной кредитной карте. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В рекламе озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: «Обслуживание в первый год — 0 руб., со второго — 990 руб.». При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять текст в полном объеме, отметили в ФАС.

Также в рекламе говорилось, что «"Альфа-банк" — лучший мобильный банк». Далее следовала поясняющая сноска: «по версии Markswebb». Однако она приводилась «трудным для восприятия способом в течение короткого времени и не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта "Альфа-банка" с продуктами других банков».

В ведомстве также указали, что в ролике говорилось о моментальной доставке карты в любую точку России. При этом список на сайте банка не содержит полный перечь российских городов. Таким образом, в рекламе сообщалась несоответствующая действительности информация.

В результате ФАС возбудила в отношении «Альфа-банка» дело по признакам нарушения пункта 1 части 2, пункта 5 части 3, части 7 статьи 5 «Закона о рекламе». Если будет установлена вина, то компании грозит штраф. Его размер не уточняется.

В сентябре этого года ФАС оштрафовала «Альфа-банк» на 500 тыс. руб. за недостоверную аудиорекламу. Она содержала сравнительное описание «лучший банк» без указания критерия, по которому осуществлялось сравнение.

ФАС Альфа-Банк Закон о рекламе
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